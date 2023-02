0317 - Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg

A8/AS Neusäß/ FR München - Am Samstag (11.02.2023), führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB A8 in Fahrtrichtung München durch.

Von insgesamt rund 13.000 gemessenen Fahrzeugen waren 157 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass eine Bußgeldanzeige erfolgen muss. Bei 15 Fahrern muss zusätzlich sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden.

Auf der BAB A8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von 06:00 – 20:00 Uhr eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die am Samstag festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 194 km/h.

Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 60 km/h zieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils 2 Punkten, 2 Monaten Fahrverbot sowie 1200 € Geldbuße nach sich.

0318 – Altreifenentsorgung

Eurasburg - Seit Juli 2022 wurden auf einem Grundstück Im Tal mehrfach Altreifen abgelagert. Mittlerweile sind es ca. 20 Altreifen. Hinweise auf den (die) Täter sind nicht bekannt.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

0319 - Mann versuchte Möbelhaus zu betrügen

Gersthofen - Gestern kaufte ein 30-jähriger Mann in einem Möbelhaus an der Otto-Hahn-Str. ein. Mittels der vom Möbelhaus zur Verfügung gestellten App scannte er 49 Artikel im Wert von knapp 940,- € und legte sie in seinen Wagen. Um an der dafür vorgesehenen Kasse das Geld nicht bezahlen zu müssen, offerierte er über die App einen zweiten Einkauf im Wert von 1,30 €. Diese 1,30 € bezahlte er an der Kasse über den QR-Code-Scanner. Einer Verkäuferin fiel jedoch der Betrug auf. Sie bat ihn mit ins Büro. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

0320 - Schwerer Verkehrsunfall

Wemding - Auf der Staatsstraße 2213 zwischen Wemding und Fessenheim ereignete sich am Nachmittag des 13.02.2023, um 14.35 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Donauwörtherin wollte nach links in einen Feldweg einbiegen, musste jedoch aufgrund Gegenverkehrs auf der Fahrbahn anhalten. Eine wenig später von hinten herannahende 39-jährige Alerheimerin erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie versuchte im letzten Moment noch einen Aufprall zu vermeiden, indem sie ihren Pkw nach links zog. Dadurch prallte sie jedoch frontal sowohl in das Heck des wartenden Fahrzeugs als auch frontal gegen den Wagen einer entgegenkommenden 25-jährigen Monheimerin. Die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert.

Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen - unter anderem ein Schleudertrauma - als nicht schwerwiegend heraus. Die beiden anderen Frauen gaben den Einsatzkräften gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Zwei der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding waren vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt werden.

0321 - Jugendlicher randaliert massiv

Nördlingen - Gestern Abend verlor ein 16-Jähriger völlig die Selbstkontrolle. Zunächst fiel der Jugendliche im Wemdinger Viertel auf, da er mehrere Passanten anschrie, beleidigte und randalierte. Der junge Mann konnte hierbei von einem Passanten identifiziert werden. Kurze Zeit später fiel der Jugendliche erneut auf, als er und sein ebenfalls 16-jähriger Freund einen 73-jährigen Radfahrer, der die Ackerstraße befuhr grundlos vom Fahrrad schubste. Dem nicht genug, dass der Mann vom Fahrrad stürzte und sich dadurch leicht verletzte, traten die beiden Jugendlichen noch auf den Mann ein. Als dieser laut um Hilfe rief, ließen die beiden von dem Mann ab und rannten davon. Beide Jugendliche konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Der 16-Jährige, der bereits im Vorfeld schon auffiel, versuchte sich der Festnahme zu entziehen und leistete Widerstand. Die eingesetzten Beamten wurden dabei nicht verletzt. Gegen beide Jugendliche wird nun umfangreich strafrechtlich ermittelt.

Die Polizei Nördlingen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu weiteren Sachbeschädigungen im Wemdinger Viertel und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

0322 - Einbruch in Weinlager - Diebstahl von Wein und Likör

Diedorf - Im Tatzeitraum vom Samstag, 11.02.2023, 09:30 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 11.30 Uhr hatten unbekannte Täter ein in der Tiefgarage an der Gewerbestraße in Diedorf befindliches Weinlager aufgebrochen. Die Unbekannten konnten Wein- und Likörflaschen in einem monetären Wert von einer Summe im mittleren fünfstelligen Bereich entwenden. Der oder die Täter mussten zum Abtransport des Diebesgutes einen Lkw verwendet haben oder mit einem Transportfahrzeug mehrfach gefahren sein.

Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise über diesen außergewöhnlichen Coup und ein vermutliches auffälliges Täterverhalten im Umfeld des Tatortes. Zeugen werden gebeten sich unter der 08291/1890-0 zu melden.