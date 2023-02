THUISBRUNNN, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstagmittag kam es in Thuisbrunn zu einem Brand in einer ortsansässigen Brauerei. Es entstand immenser Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11.30 Uhr ging die Meldung über einen Gebäudebrand bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Der Eigentümer einer ortsansässigen Brauerei in dem Gräfenberger Ortsteil hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen. Aus noch unklarer Ursache war in dem Gebäudekomplex, in dem sich Brauerei und Brennerei befinden, der Brand ausgebrochen. Durch schnelles Handeln der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf dort gelagerten Alkohol und damit eine mögliche Explosion verhindert werden. Rund eine Stunde nach Alarmeingang war das Feuer unter Kontrolle und nahezu komplett gelöscht. Glücklicherweise fanden zum Brandzeitpunkt keine Arbeiten in der Brauerei statt und es gab keine Verletzten. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Um die Brandursache herauszufinden, haben die Brandermittler der Kripo Bamberg die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Ortsdurchfahrt Thuisbrunn komplett gesperrt.