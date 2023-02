WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Zeit von Dienstag, 07. Februar, bis Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen blauen 1er BMW am Franziskaner Platz aufzubrechen. Nachdem es ihm nicht gelungen war, in den Innenraum zu gelangen, suchte er ohne Beute gemacht zu haben das Weite.

Einen Schaden von mindestens 500 Euro hat der Unbekannte bei dem Versuch, den BMW aufzubrechen, hinterlassen. Der Halterin des Fahrzeugs war zuerst die zersplitterte hintere rechte Seitenscheibe aufgefallen. Im Zuge der Spurensicherung durch die Polizei zeigten sich zusätzlich Hebelspuren an einer der Türen. Da der BMW den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt, machte sich der Täter ohne Beute aus dem Staub.



Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit dem Aufbruch eines Peugeots 206 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wolfhartsgasse. Auch hier hatte ein Unbekannter eine Seitenscheibe eingeschlagen. In diesem Fall konnte der Täter jedoch eine Bankkarte erbeuten.



Zur Aufklärung der Taten sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können und nimmt diese unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.