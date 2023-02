OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf haben am Montag, 13.02.2023, gegen 11.00 Uhr auf der Autobahn A 3, auf Höhe Parkplatz „Kronawitt“, einen Linienbus kontrolliert.

Bei der Überprüfung zweier Fahrgäste fanden die Beamten zunächst bei einem 37-jährigen Bosnier mit dänischem Reisepass in einer mitgeführten Umhängetasche rund zwei Kilogramm Ecstasy. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen. Zwischenzeitlich erging auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehl gegen den 37-Jährigen, u. a. wegen des dringenden Tatverdachts der illegalen Einfuhr/Schmuggels von Ecstasy. Der Bosnier wurde am Dienstag, 14.02.2023 nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei einem weiteren Fahrgast, einem 25-jähriger Syrer, sind die Beamten ebenfalls fündig geworden und stellten rund 40 Gramm Marihuana, Psilocybinpilze sowie Haschischöl sicher. Der Mann konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen seine Weiterreise nach Österreich fortsetzen.

Veröffentlicht: 14.02.2023, 13.10 Uhr