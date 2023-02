Landsberg am Lech, 14.02.2023

Am Sonntag, 12.02.2023 wurde in den frühen Morgenstunden in Landsberg a. Lech ein Toyota Land Cruiser entwendet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Samstag, 11.02.2023 in einer öffentlichen Parkgarage im Bereich für Dauerparker in der Lechstraße abgestellt. Als er Sonntagnachmittag zu seinem Auto zurückkehren wollte, stellte er dessen Fehlen fest.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Toyota, Land Cruiser mit einem „GR Sport Logo“ auf der Heckklappe.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Personen, die am Sonntagmorgen, zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.