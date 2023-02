HERZOGENAURACH. (207) Bislang unbekannte Täter beschmierten im Verlauf der vergangenen Woche (06.02.2023 bis 13.02.2023) eine Grundstücksmauer in Herzogenaurach. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.



Mit roter Farbe brachten bislang unbekannte Täter in der Gartenstraße Schmierereien mit politischem Inhalt an einer Wand an. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

