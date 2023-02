FÜRTH. (206) Zwischen Samstagmittag (11.02.2023) und Montagmorgen (13.02.2023) brachen Unbekannte in ein Fürther Bürogebäude ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr am Samstag und etwa 08:30 Uhr am Montag verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen in der Karolinenstraße. Die Täter entwendeten aus einem der Büroräume einen Tresor. Der Entwendungsschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei Fürth kam vor Ort. Aufgrund des schweren Gewichts des Tresors ist davon auszugehen, dass dieser von mehreren Personen weggetragen wurde. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler