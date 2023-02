ERLANGEN / HERZOGENAURACH. (205) Am Montagnachmittag (13.02.2023) verursachte ein 26-Jähriger Autofahrer mehrere Verkehrsunfälle und verletzte hierbei zwei Personen. Die Polizei stellte den Führerschein und das Auto des 26-Jährigen sicher.



Der 26-Jährige fuhr am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr mit seinem Audi A4 mit erheblich rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise von Erlangen über Dechsendorf nach Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Auf dem Fahrtweg verursachte er fünf Verkehrsunfälle und verletzte hierbei einen Autofahrer und einen Fußgänger. Außerdem kam es aufgrund der Fahrweise zu zahlreichen gefährlichen Verkehrssituationen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 26-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Weisendorfer Straße von Erlangen kommend in Richtung Dechsendorf und überholte hierbei einen Pkw der Marke Ford. Während des Überholvorgangs kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug, sodass der Außenspiegel des Überholten abbrach.

Der 26-Jährige erhöhte daraufhin die Geschwindigkeit und raste im weiteren Verlauf mit circa 100 km/h durch Dechsendorf. Dort überholte er ein weiteres Fahrzeug und scherte aufgrund des Gegenverkehrs wieder so ein, dass er auch mit diesem überholten Fahrzeug derart kollidierte, dass dieses nicht mehr fahrbereit war. Zudem erlitt der Fahrer leichte Verletzungen.

Der 26-Jährige setzte seine Fahrt weiter Richtung Heßdorf fort, stieß im Bereich der Autobahnbrücke mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und touchierte auf der Brücke zwei entgegenkommende Fahrzeuge, da er dort auf die Gegenfahrbahn geriet. Auch hier setzte er seine Fahrt weiter fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Kurz nach der Abzweigung nach Röhrach erfasste er einen 38-jährigen Fußgänger, welcher gerade die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde hierdurch auf den Gehweg geschleudert und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Der 26-Jährige konnte letztendlich von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch in Adelsdorf angehalten werden. Der Mann gab an, sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Medikamenten geführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete im weiteren Verlauf die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Sicherstellung des Führerscheins und des Autos des Tatverdächtigen an.

Der 26-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einer Vielzahl weiterer Verstöße verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold