SELB, LKR. WUNSIEDEL. Der Brand eines Wohnhauses in Selb beschäftigte am Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Hof zur unklaren Brandursache.

Am Montagabend, 21.20 Uhr, wählten Zeugen den Notruf, als sie das Feuer im Dachgeschoß eines Wohnhauses in der Försterstraße bemerkten. Kräfte der Polizei, der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes eilten zum Brandort. Die Flammen drohten auf die angrenzenden Häuser überzugreifen, was die eingesetzten Feuerwehrleute erfolgreich verhinderten. Glücklicherweise blieben alle Bewohner unversehrt. Sie verbrachten die Nacht in der Schulturnhalle, da das Gebäude aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar war. Der Schaden bewegt sich im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Hof hat nun die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.