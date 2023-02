VILSHOFEN A. D.DONAU, LKR. PASSAU. Am Freitag wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Vilshofen informiert, zwei Personen konnten durch Streifenbeamte der Vilshofener Polizei auf frischer Tat festgenommen werden.

Am Freitag (10.02.23), kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei durch eine aufmerksame Zeugin darüber informiert, dass sich zwei maskierte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Schmuckgeschäft in Vilshofen a.d.Donau in der Donaugasse verschafft haben. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau konnte ein 63-Jähriger und ein 35-jähriger Mann beim Verlassen des Ladens angetroffen werden. Die beiden Personen versuchten bei Eintreffen der Polizei zu flüchten, sie konnten aber durch die eintreffenden Polizeikräfte überwältigt und festgenommen werden, dabei mussten sie unter Anwendung unmittelbarem Zwangs zu Boden gebracht werden. Die Tatbeute, Modeschmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages, konnte bei den beiden Männern aufgefunden und sichergestellt werden. Die Eingangstüre des Geschäftes wurde gewaltsam geöffnet, dabei entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zwei Polizisten verletzten sich bei der Festnahme, ein Beamter war nicht mehr dienstfähig.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Gegen den 35-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschat Passau durch einen Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. Bei einer Abfrage konnte außerdem festgestellt werden, dass gegen den 63-Jährigen aktuell ein offener Haftbefehl besteht. Beide Männer wurden daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

