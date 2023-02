KIRCHDORF. Am Montag Nachmittag kam ein 47jähriger Bewohner eines abgelegenen Einfamilienhauses nach einigen Tagen Abwesenheit nach Hause und stellte fest, dass seine Hauswand verrußt war und es aus der Garage rauchte. Er verständigte sofort die Feuerwehr, welche die Garage öffnete, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Durch die Feuerwehr wurden in der geöffneten Garage ein geparkter Pkw festgestellt, der bereits komplett ausgebrannt war. An dem Garagengebäude, sowie einer Nachbargarage entstand erheblicher Rußschaden. Offensichtlich kam es bereits einige Zeit vorher zu einem Brand, bei welchem zwar ein erheblicher Schaden verursacht wurde, aufgrund Sauerstoffmangel und mangels brennbarem Material konnte sich das Feuer zum Glück aber nicht weiter ausbreiten und erlosch von alleine. An der Garage, den Fahrzeugen und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000,- Euro. Das direkt angrenzende Wohnhaus blieb, abgesehen von einer verrußten Fassade, glücklicher Weise unbeschädigt.

(Polizei Bad Wörishofen)