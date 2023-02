OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagnachmittag haben Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt im Rahmen einer Personenkontrolle und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung größere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 16:40 Uhr wurden die Beamten in der Würzburger Straße auf den 39-Jährigen aufmerksam, als dieser sich bei Erblicken des Streifenwagens auffällig nervös verhielt. Der Tatverdächtige betrat eine Tankstelle und versuchte, vor den Augen der Polizeibeamten eine geringe Menge Haschisch in einem Mülleimer zu verstecken. Nach erfolgter Sicherstellung entdeckten die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung noch weitere Betäubungsmittel. Insgesamt wurden circa 70 Gramm Amphetamin, etwa 100 Gramm Haschisch, einige Gramm Marihuana und darüber hinaus noch verschiedene Drogenutensilien, eine Gaspistole und eine Machete sichergestellt.

Am Freitag wurde der 39-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.