WÜRZBURG UND MARGETSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Zwei Wohnhäuser sind am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Die Kripo Würzburg hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruchsversuch in Lengfeld - Täter gelangt nicht ins Innere

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 17:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, machte sich ein Unbekannter an der Terrassentür eines Wohnhauses an der Lengfelder Höh zu schaffen. Der Täter gelangte jedoch nicht ins Innere. Er entkam unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Einbruch in Margetshöchheim - Täter flüchtet offenbar ohne Beute

Ein weiterer Fall ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 09:30 Uhr, und Sonntagabend, 22:45 Uhr, in der Birkachstraße in Margetshöchheim. In diesem Fall öffnete ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite, um ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Fehlbestände konnten in dem Anwesen bislang nicht festgestellt werden. Die Sachschadenshöhe am Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wer möglicherweise etwas beobachtet oder wahrgenommen hat, das mit einem der Fälle in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.