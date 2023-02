0312 – Diebstahl einer Ape

Maingründel - Im Zeitraum von Sonntag, 02:00 Uhr bis 12:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Ape aus einem Grundstück im Unteren Lohweg 4 in Maingründel. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 7.500 Euro. Die Ape ist schwarz und mit dem Schriftzug „Kaminkehrer Daniel Heufelder“ beschriftet.

Das Einverständnis des Geschädigten mit der Veröffentlichung des Fotos liegt vor.

0313 - Widerstandsdelikte mit verletzten Polizeibeamten

Genderkingen - Gestern, Sonntag 12.02.2023, gegen 18.30 Uhr, wurde die PI Rain über einen Streit in einem Haus in Genderkingen verständigt. Ein Mann sei zu Hause ausgeflippt und die Angehörigen hatten Befürchtungen, dass er in seinem Zustand die Frau und die Kinder attackieren könnte. Zu Straftaten kam es bis dahin nicht. Eine Streife der PI Rain suchte die Wohnung auf. Der Mann griff, nachdem er zunächst ruhig war, unvermittelt nach mehreren Messern. Die Beamten hielten ihn davon ab, diese einzusetzen. Er wurde nieder gerungen. Ein Beamter der PI Rain erlitt durch Schläge des 35 Jahre alten Mannes eine Nasenbeinfraktur und musste im Krankenhaus Donauwörth behandelt werden. Der Mann wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, er wurde anschließend im BKH untergebracht.



Rain - Gegen 19.40 Uhr des gestrigen Abends, Sonntag, 12.02.2023, gab es einer Flüchtlingsunterkunft in Rain Streit unter mehreren Bewohnern. Ein betrunkener Mann aus Rain soll dort mehrere Frauen beleidigt und bedroht haben. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes befürchtete auf Grund des bisherigen Verhaltens des Mannes, dass es zu weiteren Übergriffen kommen könnte. Der Mann war bei Eintreffen der Streife der PI Rain hochaggressiv und überhaupt nicht zugänglich. Er sollte dann in den Arrest des Präsidiums Schwaben Nord gefahren werden. Dies verweigerte der Mann. Er musste von drei Beamten zu Boden gebracht werden und gefesselt werden. Einer der Beamten wurde dabei an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus in Donauwörth behandelt werden. Bei dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen wurde später eine Alkoholisierung von 2,8 Promille festgestellt. Vom Jour-Staatsanwalt wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Nacht musste der Mann im Arrest in Augsburg verbringen. Er wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und anderer Delikte angezeigt.