PASSAU. Am Sonntagvormittag wurde in Passau ein 45-Jähriger von zwei männlichen Personen geschlagen und mittelschwer verletzt, im Anschluss entwendeten sie seinen Rucksack.

Der 45-Jährige war am Sonntag (12.02.23), gegen 10:00 Uhr, in Passau zu Fuß in der Fritz-Schäffer-Promenade bei der Schiffsanlegestelle unterwegs. Er wurde von den zwei Männern zunächst in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der 45-Jährige am Boden lag, entwendeten die beiden Personen seinen Rucksack und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde aufgrund von mittelschweren Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Männer erbeuteten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und eine Geldkarte. Die restlichen entwendeten Gegenstände konnten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Die erste Person war etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Figur mit schwarzen Haaren und einen schwarzen Bart. Sie war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet.

Der zweite Mann war ebenfalls ca. 160 cm bis 170 cm groß. Er hatte auch eine schlanke Figur, sehr kurz rasierte rötliche Haare und einen roten Bart. Bekleidet war die Person mit einer grauen Jacke und schwarzen Ärmeln.

Beide Männer führten einen Rucksack mit und hatten jeweils eine Getränkedose in der Hand.

Wer am Sonntag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10.15 Uhr die Tat beobachten konnte wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

