ROSENHEIM. Am Sonntag, den 12. Februar 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leiblstraße in Rosenheim. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am vergangenen Sonntag, den 12. Februar 2023, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Leiblstraße in Rosenheim. Die Täter drangen über eine Kellertüre in das Wohnhaus ein und entwendeten diversen Schmuck. Der Wert des Schmuckes liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) führten für die Kripo Rosenheim die ersten Ermittlungen durch. Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat K2 die weiteren Ermittlungen übernommen und richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat in der Tatzeit am 12. Februar 2023, 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr, im Bereich der Leiblstraße in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind im Bereich der Leiblstraße in Rosenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.