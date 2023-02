Verkehrskontrollen - Zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis festgestellt.

SULZBACH UND KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Bei Kontrollen der Polizei Obernburg in der Nacht von Sonntag auf Montag mussten die Beamten in gleich zwei Fällen feststellen, dass Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. In einem Fall hat das auch für die Halterin des Pkws Konsequenzen.

In Klingenberg hielt die Streifenbesatzung kurz vor 01:00 Uhr einen 27-Jährigen mit seinem Opel in der Jahnstraße an. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund dafür war schnell klar. Er hat aktuell keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt endete an der Stelle für ihn. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verkehrsdelikts ist die Folge.

Um 02:30 Uhr führten die Beamten eine Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße in Sulzbach durch. Die 19-jährige Fahrerin konnte ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Halterin des Golfs, ebenfalls 19 Jahre alt, saß bei der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Offenbar wusste diese um den Umstand, dass ihre Freundin noch keinen Führerschein hatte. Die Polizisten mussten daher gegen Beide ein entsprechendes Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten.

Stark Alkoholisierter auf Umzugswagen geklettert - 53-Jähriger bei Faschingsumzug in Gewahrsam genommen

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Faschingsveranstaltung endete für einen 53-Jährigen in einer Gewahrsamszelle der Alzenauer Polizei. Der deutlich alkoholisierte Mann war auf einen Festwagen des Faschingsumzugs gestiegen und zeigte sich dabei aggressiv gegen Umstehende.

Der Mann war gegen 16:40 Uhr als Zuschauer bei dem Faschingsumzug und wollte während dem laufenden Umzugsgeschehen auf einen der Wagen unberechtigterweise aufsteigen. Hierbei trat er äußerst aggressiv auf und geriet mit weiteren Besuchern und Teilnehmern des Fastnachtstreibens in Streit.

Die hinzugerufene Streife der Polizei Alzenau nahm den Mann schließlich in Gewahrsam. Er hatte deutlich über einem Promille und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Drei Fahrzeuge nach Reifenplatzer beschädigt - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Gleich drei Fahrzeuge sind am Montagmorgen über Reifeteile gefahren. Alle Pkw waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und hofft auf Zeugenhinweise.

Um 05:20 Uhr kam es zu den Unfällen in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein Audi A4, ein Opel Astra und ein Skoda Oktavia sind auf Höhe Marktheidenfeld über Gegenstände gefahren, die sich auf der Fahrbahn befunden hatten.

Alle drei Fahrzeuge waren in der Folge derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise kamen dabei keine Menschen zu Schaden.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach, handelt es sich bei den Fahrzeugteilen um Reifenteile eines großen Lkws.

Zeugen des Reifenplatzers und auch mögliche weitere Geschädigte der umherliegenden Teile werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion-Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, wurde die Scheibe eines Geschäftes in der Rathausstraße mutwillig beschädigt.

Unweit des Geschäftes wurde zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 09:45 Uhr, die Heckscheibe eines Pkws beschädigt. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr, wurde vor einer Arztpraxis in der Elsenfelder Straße ein Mountainbike der Marke Haibike entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.