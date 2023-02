260. Klimaaktivismus – Sendling

Am Montag, 13.02.2023, gegen 07.50 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen die Ausfahrt der BAB 96 (Sendling) / Mittlerer Ring (Fahrtrichtung Nord) blockieren würden.

Eingesetzte Beamte stellten am Ende der Ausfahrt vier Personen (eine Frau und drei Männer, im Alter von 27 bis 73 Jahren) auf der Fahrbahn fest. Zwei hatten sich an die Fahrbahn angeklebt, zwei Personen haben sich dazu gesetzt.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Straße für den Verkehr komplett gesperrt werden. Speziell geschulte Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten anschließend mit dem Lösen der Personen beginnen. Nach dem Ablösen der letzten Person, wurde die Fahrbahn gegen 09.05 Uhr wieder freigegeben.

Die vier betroffenen Personen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wegen einer Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz vor Ort entlassen.

261. Pkw fährt gegen Baum; eine Person wird verletzt – Feldmoching

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 04:05 Uhr, fuhr eine 35-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fiat Pkw auf der Lerchenauer Straße stadtauswärts. Dort kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige verletzt und sie musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin festgestellt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Baum wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die 35-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

262. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt – Altstadt

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw auf der Sonnenstraße. Dort kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Absperrung an den dortigen Trambahngleisen. Danach kam der Pkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden Anzeichen auf eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort bestätigte eine Alkoholisierung.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt über zehntausend Euro.

Der 32-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

263. Pkw fährt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 02:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße in südlicher Fahrtrichtung durch. Zu dieser Zeit führ dort ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw mit über 120 Stundenkilometern bei erlaubten 50.

Der Pkw-Fahrer wurde angehalten und wegen des Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt. Den Pkw-Fahrer erwarten ein Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Nach der Anzeigenbearbeitung durfte er wieder weiterfahren.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

264. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf; Festnahme eines Abholers – Maxvorstadt

Am Montag, 06.02.2023, gegen 15:00 Uhr, erhielt eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter auf ihrem Mobiltelefon einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte der Frau, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt ist und dabei eine schwangere Frau schwer verletzt wurde. Weiterhin gab er an, dass die Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse, wenn eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro hinterlegt wird.

Die Frau begab sich daraufhin zur Bank, um Geld abzuheben. Da die Filiale allerdings geschlossen war, nahm sie Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro und übergab diese in einem Stoffbeutel im Bereich der Heßstraße/Arccisstraße einem unbekannten Abholer.

Am selben Tag kam es gegen 17:20 Uhr zu einem ähnlichen Fall in Dachau. Hier wurde eine über 70-Jährige telefonisch kontaktiert, die von einer angeblichen Staatsanwältin darüber informiert wurde, dass ihre Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt war und nun ebenfalls eine Kaution bezahlt werden müsste, damit die Tochter einer Haftstrafe entkommt. Die Frau wurde über die Tochter jedoch auf den Betrug aufmerksam gemacht und verständigte die Polizei. Bei der Geldübergabe in Dachau wurde der Abholer, ein 46-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, von Beamten der Polizeiinspektion Dachau festgenommen.

Bei der Durchsuchung seines Mercedes Pkw konnten die Goldmünzen der über 70-Jährigen aus München aufgefunden werden und der Tatzusammenhang ermittelt werden. Die Tat in München war bislang bei der Polizei nicht angezeigt worden.

Der 46-Jährige wurde wegen der Betrugstaten angezeigt und gegen ihn wurde über das Amtsgericht München ein Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen führt die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München.

265. Versuchter Diebstahl aus Automat – Daglfing

-siehe Pressebericht vom 07.02.2023, Nr. 217

-siehe Pressebericht vom 09.02.2023, Nr. 236

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 04:30 Uhr, kam es am S-Bahnhof Daglfing zu einer Sprengung eines Fahrkartenautomaten. Der Fahrkartenautomat befand sich auf dem Bahnsteig. Mehrere Zeugen teilten über den Polizeinotruf 110 mit, dass sie soeben zwei Explosionen am S-Bahnhof Daglfing gehört hätten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, mit über zehn Streifen, ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, weshalb es im Laufe der Morgenstunden zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gekommen ist.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde die Tat möglicherweise mit illegaler Pyrotechnik durchgeführt. Es wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch Teil der Ermittlungen.

Das Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Daglfing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

266. Versuchte räuberische Erpressung – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 09:40 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle an der Technischen Universität München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg.

Hierbei trat der Täter dem 19-Jährigen mehrfach gegen die Beine und verpasste ihm einen Kopfstoß ins Gesicht. Passanten welche sich zu dieser Zeit ebenfalls an der Bushaltestelle befanden, griffen ein und trennten die Beteiligten.

Der 19-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend entfernten sich die Beteiligten in unbekannte Richtung.

Die Polizei wurde von den Zeugen nicht alarmiert. Der 19-Jährige entschied sich jedoch noch am selben Tag gegen 20:00 Uhr, bei einer Polizeidienststelle in Herrsching am Ammersee Anzeige zu erstatten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Täter vom 19-Jährigen Geld forderte. Als der 19-Jährige der Forderung nicht nachkam, kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum, insbesondere die Zeugen die die beiden Personen getrennt haben, im Bereich der Bushaltestelle TU München, Luisenstraße (Maxvorstadt), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

267. Mehrere Einbruchsdelikte – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Freitag 10.02.2023, zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein im Bereich Steinhausen, in dem sie eine Terrassentüre öffnen konnten. Der oder die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss verließen die Täter das Anwesen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwarzwaldstraße, Moselstraße, Neckarstraße, Spessartstraße (Steinhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Freitag, 10.02.2023, zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Ramersdorf ein und entwendeten hier Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zutritt verschaffte sich der oder die Täter gewaltsam über die Öffnung der Terrassentüre im Erdgeschoss. Nach der Tat verließen der oder die Täter das Anwesen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Langenbürgener Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Im Zeitraum von Samstag, 11.02.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023, 20:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Bereich Bogenhausen gewaltsam ein. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über das Nachbargrundstück zu einem Fenster. Dieses wurde gewaltsam geöffnet und der oder die Täter gelangten in die Wohnung. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter entfernten sich nach der Tat unerkannt.

In allen drei Fällen ermittelt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eisensteinstraße, Regensburger Platz, Osserstraße, Tittmoninger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

268. Terminhinweis:

Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der 59. Münchner Sicherheitskonferenz kra

Der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums München, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, wird im Rahmen einer Pressekonferenz am

Dienstag, 14.02.2023, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München (Eingang Augustinerstr. 2)

über den Polizeieinsatz zur 59. Münchner Sicherheitskonferenz berichten.

Die Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten