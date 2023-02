KEMPTEN. Ein 24-jähriger Mann wird seit Samstagnacht (04.02.2023) aus Kempten vermisst. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Kempten die Ermittlungen übernommen. Diese wendet sich nun mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Am 04.03.2023 zwischen 03:20 Uhr und 03:25 Uhr machte ein bislang unbekannter männlicher Zeuge die Türsteher des Parktheaters auf den Vermissten aufmerksam, welcher sich im Bereich Linggstraße/ZUM aufgehalten hat. Der Zeuge wird wie folgt beschrieben:

männlich,

etwa 20 – 25 Jahre

dunkle kurze Haare

dunkler Hoody mit hellem Aufdruck

dunkle Hose

die Person telefonierte mit einem Mobiltelefon

Nachfolgende Fragen stellt sich die Polizei:

hat der Zeuge sowie mögliche weitere Zeugen das Gespräch mit dem Vermissten gesucht?

wurde für eine fremde Person im Bereich Parktheater ein Taxi bestellt?

haben Zeugen gesehen, wohin sich der Vermisste hinbegeben hat?

war der Vermisste in Begleitung weiterer Personen?

Der gesuchte Zeuge sowie weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kempten persönlich oder unter der Telefonnummer 0831 9909-0 zu melden.

Die Kriminalpolizei Kempten führt die Suchmaßnahmen weiter fort. Mittels eines Polizeihubschraubers soll der Bereich entlang der Iller sowie die Freifläche zwischen der B19 und dem Wohnort des Vermissten abgesucht werden. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung:

24-Jähriger aus Kempten vermisst | Öffentlichkeitsfahndung

KEMPTEN. Ein 24-jähriger Mann wird seit Samstagnacht (04.02.2023) aus Kempten vermisst.

In der Nach von Freitag auf Samstag (04.02.2023) verschwand Gesuchte spurlos nach einem Besuch in einem Club in der Kemptener Innenstadt. Er kam nicht an seiner Wohnung in Ofterschwang an, erschien am Folgetag nicht an seiner Arbeitsstelle und ist nicht über sein Mobiltelefon erreichbar.

Personenbeschreibung: 1,75m groß, 80kg schwer, kurze, braune Haare, Vollbart. Er trägt eine olivgrüne Hose und ein dunkles T-Shirt.

Der 24-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei Kempten (Allgäu) bittet nun um sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter 0831/9909-2140 oder dem Polizeinotruf 110. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).