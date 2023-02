NÜRNBERG. (200) Am späten Samstagabend (11.02.2023) zeigte eine Frau mehrfach den Hitlergruß in einer Tankstelle in Nürnberg-Schweinau und entfernte sich danach unerkannt. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:30 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau eine Tankstelle in der Gustav-Adolf-Straße und trat an den Angestellten heran. Hierbei zeigte sie mehrfach den Hitlergruß und tätigte darüber hinaus ausländerfeindliche Aussagen.

Noch während der Angestellte die Polizei verständigte, entfernte sich die Frau aus der Tankstelle. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten sie nicht mehr antreffen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler