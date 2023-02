NÜRNBERG. (199) Am Freitagnachmittag (10.02.2023) kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich einer Schule in Nürnberg-Muggenhof. Die Polizei nahm einen 13-jährigen Jungen in Gewahrsam.



Gegen 14:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach sich in der Muggenhofer Straße ein Jugendlicher mit einer Schusswaffe in der Hand aufhalten soll. Mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Bundespolizeiinspektion Nürnberg konnten den Verdächtigen stellen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen 13-Jährigen handelte, der mit einer Softair-Pistole Kunststoffkugeln verschossen haben soll. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden hierbei weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt.

Der 13-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf seinen Eltern übergeben. Die Softair-Pistole stellten die Beamten sicher.



Erstellt durch: Christian Seiler