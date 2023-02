LAUF A. D. PEGNITZ. (197) Am Donnerstagabend (09.02.2023) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Haus in Rückersdorf (Landkreis Nürnberger Land) ein und flüchteten nach der Tat. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und sucht Zeugen.



Gegen 18:30 Uhr fielen einem Zeugen zwei Unbekannte auf, die aus dem Garten eines Anwesens im Fasanenring kamen. Die beiden ergriffen die Flucht, als sie merkten, dass sie beobachtet werden. Der Zeuge konnte den Einbrechern einige Meter weit folgen, verlor sie aber schließlich aus den Augen.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz waren die Täter bereits geflüchtet. Auch eine Absuche mit dem Polizeihubschrauber und mehreren Diensthunden führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Unbekannten mutmaßlich über die Terrassentür in das Einfamilienhaus gelangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. In welchem Ausmaß Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit geprüft.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler