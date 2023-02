ZIRNDORF. (196) In der Nacht von Samstag (11.02.2023) auf Sonntag (12.02.2023) verkratzten in Zirndorf Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr am Samstag und 09:00 Uhr am Sonntag verkratzten Unbekannte in der Bergstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Vermutlich verwendeten sie hierzu einen scharfkantigen Gegenstand. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge angegangen. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 969270 zu melden.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt