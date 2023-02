BAD WINDSHEIM. (195) Am Montagmorgen (13.02.2023) geriet eine Scheune in der Bad Windsheimer Altstadt (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim) in Vollbrand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 08:30 Uhr teilten Anwohner aus der Straße „An der Alten Weed“ den Brand einer Scheune in der Altstadt mit.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim und den Einsatzkräften der Feuerwehr, standen die als Lagerfläche genutzte Scheune und ein unbewohntes Nebengebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses konnten dieses eigenständig und unverletzt verlassen.

Dank des Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte, trotz der dichten Bebauung in der Altstadt, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste unter anderem der innere Stadtring gesperrt werden, weshalb es zu vorübergehenden Behinderungen des Verkehrs kam.

Am Einsatz waren insgesamt über 130 Einsatzkräfte beteiligt, unter anderem der Bad Windsheimer, Lenkersheimer, Ickelheimer, Külsheimer, Wiebelsheimer, Illesheimer und Ergersheimer Feuerwehren. Zudem waren die Feuerwehr des US-Army Stützpunkts in Illesheim und mehrere Rettungskräfte im Einsatz.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt