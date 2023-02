TÖGING AM INN, LKR. ALTÖTTING. Mit Stichverletzungen wurde am 27. November 2022 ein 30-Jähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es auf offener Straße zuvor zu einem Streit und einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei führten jetzt zum Erfolg: 2 Tatverdächtige wurden ermittelt, einer davon (21) kam in Untersuchungshaft.

Nach dem Besuch eines Musiklokals in Töging am Inn waren der Geschädigte (30) und seine Begleiter am frühen Morgen des 27. November auf Personen einer anderen Gruppe gestoßen, mit denen es zunächst zu einem Streitgespräch und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war. Dem 30-Jährigen wurden dabei Stichverletzungen im Rumpfbereich beigebracht, er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die Ermittler des Fachkommissariats K1 der Kripo Mühldorf am Inn die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Bald konnten drei damals noch unbekannte Personen als tatbeteiligt angesehen werden. Aufwändige eigene Ermittlungen, verbunden mit einem Zeugenhinweis aus einem sozialen Netzwerk, führten die Kripo-Beamten dann auf die Spur von zwei der drei Tatverdächtigen. Bei ihnen handelt es sich um einen 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einen inzwischen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Wohnungsdurchsuchungen bei beiden Personen führten am 8. Februar 2023 zur Sicherstellung von Beweismitteln. Der mutmaßliche Messerstecher (21) wurde an dem Tag aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft zuvor bereits erwirkten Haftbefehls verhaftet, er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen auch gegen den 16-Jährigen wegen seiner Beteiligung an der Tat laufen unterdessen weiter, der junge Mann befindet sich einstweilen auf freiem Fuß. Der dritte mutmaßlich Beteiligte konnte bislang noch nicht ermittelt werden.