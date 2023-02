0303 – Betrunkene Autofahrerin verursacht zahlreiche Verkehrsunfälle

Neusäß/Westheim – Am Freitag (10.02.2023) verursachte eine betrunkene Pkw-Fahrerin gleich mehrere Verkehrsunfälle. Die 22-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Westheimer Straße unterwegs und überholte dort einen zivilen Streifenwagen. Sie scherte derart knapp vor dem Streifenwagen ein, dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Mitsubishi zu verhindern. Allerdings touchierte der Streifenwagen beim Ausweichmanöver eine Leitplanke.

Die Frau setzte ihre Fahrt unbeirrt fort und fuhr anschließend auf Höhe der Neusäßer Straße in einen Kreisverkehr. Dort übersah sie offenbar einen Kia, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Erneut kam es zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige fuhr ohne Anzuhalten weiter und gefährdete dabei durch ein weiteres Überholmanöver mindestens einen weiteren Autofahrer.

Aber damit nicht genug: In der Neusäßer Straße kam die 22-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Da sie immer noch Anstalten machte, weiterfahren zu wollen, blockierte ein weiterer Streifenwagen die Neusäßer Straße. Die Frau setzte dennoch ihre Fahrt fort, stieß mit ihrem Fahrzeug gegen den Streifenwagen und schob diesen dadurch zur Seite.

Schließlich konnte das Fahrzeug in der Stenglinstraße durch Einsatzkräfte angehalten und die Weiterfahrt unterbunden werden. Die 22-jährige Fahrerin war deutlich alkoholisiert. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus notwendig war.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Das Fahrzeug der 22-Jährigen, welches praktisch rundherum zahlreiche Unfallschäden aufwies, wurde abgeschleppt. Aktuell wird der Gesamtschaden aller Beteiligten auf mindestens 35.000 Euro geschätzt.

Der Führerschein der Frau wurde noch vor Ort sichergestellt, da mit einem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen ist. Gegen die 22-Jährige wird nun wegen zahlreicher Verkehrsstraftaten ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Verkehrsteilnehmer, welche von der Fahrerin über die bislang bekannten Fälle hinaus gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0304 – Band eines Einfamilienhauses

Mödingen – Am Samstagabend kam es offenbar während der Abwesenheit der Hausbewohner zum Brand eines Einfamilienhauses in der Klosterstraße. Gegen 18.00 Uhr wurde durch die zurückkehrenden Hausbewohner starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss festgestellt. Die anschließend verständigte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Aktuell wird der entstandene Sachschaden auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.Die Kriminalpolizei hat – wie in solchen Fällen üblich – die Ermittlungen übernommen.

0305 - Mann von Stier verletzt (bereits lokal berichtet)

Alerheim - Am Freitag, gegen 09:00 Uhr befand sich ein 60jähriger Mann auf dem Hof eines Landwirts, um dort einen Stier zu kaufen. Als er im Stall war und den Bullen aufladen wollte, geriet ein Tier offenbar in Rage und nahm den 60-Jährigen mit dem Kopf auf. Anschließend schleuderte das ca. 900 kg schwere Rind den Mann laut Zeugenangaben etwa 4 Meter in die Luft, ehe dieser mit dem Kopf auf dem betonierten Stallboden aufprallte. Hierbei wurde er mittelschwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

0306 - Sekundenschlaf auf der B2 (bereits lokal berichtet)

Bundesstraße 2/ Asbach-Bäumenheim/ FR Norden - Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Augsburg befuhr am 10.02.2023 gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw die B2 in Fahrtrichtung Norden, als er laut eigenen Angaben dem Sekundenschlaf zum Opfer gefallen sei. In der Folge touchierte er mit seiner linken Fahrzeugseite die Schutzplanke und verursachte hierbei Sachschaden an der Schutzplanke sowie an seinem eigenen Fahrzeug. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Seine Pflichten als Fahrzeugführer, die Polizei zu verständigen, versäumte er. Deshalb muss der Fahrer mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

0307 – Ohne Führerschein von Unfallort geflüchtet (bereits lokal berichtet)

Friedberg - Am 10.02.23, gg. 08:10 Uhr, kam es in Friedberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ein Pkw-Lenker fuhr die Augsburger Straße in Richtung Friedberg und bog trotz Rotlicht nach links in eine dortige Tankstelle ab. Hierbei übersah er eine aus Augsburg kommende Straßenbahn. Im Bereich der Gleise kommt es zum Zusammenstoß der Straßenbahn mit dem Pkw. Nach dem Unfall flüchten die Insassen des Pkw von der Unfallstelle.

Weitere Ermittlungen ergeben, dass der vermeintliche Unfallverursache nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro beziffert.