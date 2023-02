250. Bedrohung mit Spielzeugwaffe – Untersendling

Am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 10:40 Uhr, kontaktierte eine 27-jährige Frau die Polizeiinspektion 15 (Sendling). Sie war im östlichen Teil des Westparks (Mollsee) auf einen Mann aufmerksam geworden, der eine silberne Pistole mit sich führte.

Er gab unverständliche Äußerungen von sich, zielte dabei mit der Waffe in Richtung der 27-Jährigen und lief anschließend an ihr vorbei. Auf die 27-Jährige wirkte der Mann psychisch auffällig.

Mit einem Aufgebot von über zehn Streifen wurde im Bereich des Westparks nach dem Mann gefahndet, der schließlich von zivilen Kräften der Einsatzhundertschaft an besagter Örtlichkeit angetroffen werden konnte. Die Beamten sprachen den Mann an, woraufhin er eine Pistole aus seiner Jackentasche zog und sie in die Luft hielt. Nach entsprechender Aufforderung legte der Mann die Waffe ab und legte sich ebenfalls auf den Boden.

Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine Spielzeugwaffe handelte.

Gegen den 36-jährige Mann mit Wohnsitz in München wurde Anzeige aufgrund einer Bedrohung erstattet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Behandlung in ein psychiatrisches Klinikum gebracht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die weitere Sachbearbeitung obliegt dem Fachkommissariat 26 der Münchner Polizei.

251. Festnahme eines Tatverdächtigen nach zwei Fällen der sexuellen Belästigung – Haidhausen/Altstadt

Am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 17:45 Uhr, teilte eine 75-Jährige mit Wohnsitz in München über den Polizeinotruf 110 mit, dass sie soeben von einem ihr unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Die Tat habe sich am U-Bahnhof Ostbahnhof am Bahnsteig zugetragen. Nach der Tat sei der Mann mit einer U-Bahn in Richtung Laim weggefahren.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Heimeranplatz von einer Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) angetroffen und kontrolliert werden. Es fanden sich Hinweise bei ihm, die einen Tatnachweis erhärteten.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung eingeleitet. Während der Anzeigenaufnahme wurden die Polizeibeamten von dem 25-Jährigen verbal bedroht. Zudem wirkte er auf die Beamten äußerst aggressiv, sodass ein Sicherheitsgewahrsam angeordnet wurde.

Am Freitag, 10.02.2023, gegen 10:15 Uhr, teilte der Leiter eines Verbrauchermarktes im Bereich der Theatinerstraße über den Polizeinotruf mit, dass ein Mann dort soeben eine Kundin sexuell belästigt hätte und dann geflohen wäre.

Die Kundin entfernte sich vor Eintreffen der Polizeikräfte, allerdings konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Es handelt sich um denselben 25-Jähigen wie bei dem Fall in der Altstadt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen in beiden Fällen führt die Münchner Kriminalpolizei.

252. Wohnungseinbruch – Berg am Laim

Am Samstag, 11.02.2023, im Zeitraum zwischen 17:00 und 20:30 Uhr, kam es einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim zu einem Einbruch in eine dortige Erdgeschosswohnung.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Garten und gelangten anschließend gewaltsam in die Wohnung. Die gesamte Wohnung wurde gezielt nach Wertsachen durchsucht. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Der oder die unbekannten Täter konnten die Wohnung anschließend unerkannt verlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ursberger Straße und St.-Veit-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

253. Organisierter Call-Center-Betrug – sog. Schockanruf – Denning

Am Freitag, 10.02.2023, gegen 17:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Frau mit Wohnsitz in München einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Der unbekannte Anrufer behauptete, dass ihre Enkelin einen Unfall gehabt hätte und in einem Krankenhaus liege. Für die weitere Behandlung wäre dringen Geld erforderlich, das in Kürze abgeholt werden würde.

Die über 80-Jährige legte nach dem Anruf ihr gesamtes Bargeld bereit und übergab es an einen Mann, der kurz nach dem Telefonat vor ihrer Haustür stand.

Der Vermögensschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 - 40 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, normale Statur, sprach Deutsch.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Berberstraße und Pachmayrplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat „AG Phänomene“, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

254. Festnahme dreier Tatverdächtiger nach Einbruch auf Firmengelände - Kirchheim bei München

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 01:50 Uhr, stellte eine Polizeistreife fest, dass sich auf dem Gelände eines stillgelegten Unternehmens in Kirchheim bei München mehrere verdächtige Personen aufhielten.

Auf dem Gelände konnten schließlich drei Personen festgenommen werden. Sie führten diverses Aufbruchwerkzeug mit und hatten bereits Metallteile zum Abtransport bereitgelegt. Die Tatverdächtigen hatten einen Metallzaun durchtrennt, um auf das Gelände zu gelangen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising und einen 29-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Münchner Kriminalpolizei.

255. Größerer Polizeieinsatz an Einkaufszentrum - Neuperlach

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 19:30 Uhr, teilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter dem Polizeinotruf mit, dass es im Bereich der Ollenhauerstraße zu einer Schlägerei mit ca. 50 Beteiligten gekommen wäre.

Sofort wurde eine große Anzahl an Einsatzkräften zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte eine größere Gruppe Jugendlicher festgestellt werden. Im Rahmen der Abklärungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass es mindestens zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen war.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung waren ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, von mehreren Jugendlichen geschlagen worden.

Der 28-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen am Oberschenkel und im Gesicht. Beide wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen sind bislang nicht bekannt.

Insgesamt war die Münchner Polizei mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

256. Pkw stürzt beim Einparken auf Seite – eine Person leicht verletzt - Ottobrunn

Am Freitag, 10.02.2023, gegen 10:30 Uhr, wollte ein über 80-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Pkw rückwärts auf einen Parkplatz an einem Bürogebäude in der Alten Landstraße in Ottobrunn einparken. Der Parkplatz liegt etwa einen halben Meter höher als der danebenliegende Gehweg.

Beim Einparkvorgang geriet der über 80-Jährige mit dem rechten hinteren Reifen über die Grundstückskante und der Pkw kippte auf die rechte Seite nach unten auf den Gehweg.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr verlassen und musste durch Helfer befreit werden. Er wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

257. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw – eine Person leicht verletzt - Sendling/Westpark

Am Freitag, 10.02.2023, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Mann mit Wohnsitz in Österreich und eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München in gleicher Fahrtrichtung auf den Luise-Kiesselbach-Platz in Richtung Heckenstallerpark.

Nach jetzigem Ermittlungsstand führte der 53-Jährige einen Fahrstreifenwechsel durch, dabei stieß er mit dem Fahrzeug der 27-Jährigen zusammen und kollidierte schließlich mit mehreren Verkehrsschildern.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der 27-Jährigen war durch den Zusammenstoß auf die Seite gestürzt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

258. Münchner Sicherheitskonferenz 2023: Verkehrshinweis der Münchner Polizei

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.02.2023 und Sonntag, 19.02.2023 findet im Hotel „Bayerischer Hof“ (Anschrift: Promenadeplatz 2-6, 80333 München) die 59. Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Hierzu wurden sowohl aus Sicherheitsgründen als auch zur störungsfreien Durchführung angemeldeter Versammlungen notwendige Halteverbotszonen eingerichtet. Der Münchner Polizei ist es dabei ein sehr wichtiges Anliegen, die Münchner Bürgerinnen und Bürger bereits im Vorfeld auf diesen Umstand hinzuweisen.

Es wird in diesem Zusammenhang dringend empfohlen, dass jeder Fahrzeugbesitzer, der auf öffentlichem Verkehrsgrund parkt, nochmals unbedingt zeitnah überprüfen soll, ob sich sein Fahrzeug unter Umständen in solch einer Haltverbotszone befindet. Ab Mittwochabend, 15.02.2023, wird damit begonnen werden, diese Bereiche entsprechend der Anordnung frei zu räumen. Abschleppungen dort dann widerrechtlich geparkter Fahrzeuge sind dazu unerlässlich.

259. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der 59. Münchner Sicherheitskonferenz

Der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums München, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, wird im Rahmen einer Pressekonferenz am

Dienstag, 14.02.2023, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München (Eingang Augustinerstr. 2)

über den Polizeieinsatz zur 59. Münchner Sicherheitskonferenz berichten.

Die Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten