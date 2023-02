WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, welche sich im weiteren Verlauf bis vor das Dienstgebäude der Würzburger Polizei verlagerte. Ein Tatverdächtiger, der in seiner Hand eine Schreckschusspistole mit sich führte, konnte festgenommen werden. Die Würzburger Polizei führt nun die Ermittlungen wegen der Bedrohung und mehrerer Körperverletzungsdelikte.

Gegen etwa 04:00 Uhr wurden mehrere Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf eine lautstarke Streitigkeit auf dem Vorplatz der Dienststelle in der Augustinerstraße aufmerksam. Bei genauerer Betrachtung konnten diese feststellen, dass ein 22-Jähriger eine Schusswaffe in der Hand hielt und hiermit eine Personengruppe bedrohte. Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend vor das Gebäude, konnten den Mann widerstandlos überwältigen und fesseln. Die Schusswaffe, bei welcher es sich um eine geladene Schreckschusspistole handelte, ließ der Mann beim Erblicken der Beamten zu Boden fallen.

Dem aktuellen Sachstand nach kam es zwischen dem 22-Jährigen und seinen Begleitern sowie einer weiteren Personengruppe gegen 03:30 Uhr in einer angrenzenden Diskothek bereits zu einer zunächst verbalen und dann tätlichen Auseinandersetzung, welche sich im weiteren Verlauf in die Augustinerstraße verlagerte. Der 22-Jährige begab sich in der Folge nach eigenen Angaben zu seinem Fahrzeug und holte die genannte Schreckschusspistole.

Die Schreckschusspistole wurde durch die Beamten sichergestellt. Ein weiterer beteiligter 19-Jähriger, der sich gegenüber der Einsatzkräfte fortwährend aggressiv verhielt und diese verbal bedrohte, wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. Die weiteren Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die genauen Hintergründe der Vorfälle in der Diskothek sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Hierzu hoffen die Beamten auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer ist bereits in der Diskothek auf eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen aufmerksam geworden?

Wer konnte im Bereich der Augustinerstraße Feststellungen machen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.