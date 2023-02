RETTENBERG. Zu einem folgenschweren Waldunfall kam es am 11.02.2023, 10.00 Uhr in einem Waldstück bei Batzers. Ein 43-Jähriger fällte eine über 20 Meter lange Randfichte mittels Motorsäge. Der Stamm federte nach dem Auftreffen auf dem Boden zurück und begrub den Holzfäller unter sich. Nach Absetzen des Notrufes, wurde die Person geborgen und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 schwerverletzt ins Klinikum verbracht. Beteiligt bei der Rettung waren die Feuerwehren Vorderburg, Rettenberg und Burgberg. Ebenso die Bergwacht Wertach, der Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam. Die Ermittlungen zur Ursache wurden in der Erstphase durch die Alpine Einsatzgruppe Allgäu und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. (KPI Memmingen – KDD)

