Motorrollerfahrer prallt in die Mittelschutzplanke und stürzt

TANNHEIM/A 7. Am Samstag um die Mittagszeit kam ein 30-Jähriger auf der A 7 kurz vor der Ausfahrt Berkheim Fahrtrichtung Würzburg, der mit seinem Motorroller auf der Überholspur fuhr, alleinbeteiligt und vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte dort in die Mittelschutzplanke und stürzte. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm geflogen werden musste. An der Unfallstelle waren die freiwillige Feuerwehr Memmingen und die Autobahnmeisterei Memmingen zur Verkehrslenkung, Absperrung und technischen Hilfeleistung eingesetzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000,-€. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).