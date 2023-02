Am Freitag, 10. Februar 2023, um 11:30 Uhr, stellte Herr Polizeipräsident Thomas Hampel im Münchner Polizeipräsidium bei einer Pressekonferenz die aktuelle Notruf - und Präventionskampagne "110 - UNSERE NUMMER, DEINE SICHERHEIT!" vor.

Im Jahr 1913 – also vor 110 Jahren - bezog die Münchner Polizei ihr neues Dienstgebäude im Herzen der Landeshauptstadt in der Ettstraße. Über die vielen Jahre wurde die „Ettstraße“ ein bekannter Begriff und für viele Menschen in München ist es die Bezeichnung für ihr Polizeipräsidium.

Da die 110 zugleich für die bekannte bundeseinheitliche Notrufnummer der Polizei steht, werden wir im Jubiläumsjahr besonders auf die Bedeutung des Notrufs und die wichtigsten Präventionsthemen der Münchner Polizei hinweisen.

Dazu gab Polizeipräsident Thomas Hampel heute den Startschuss für die Notruf- und Präventionskampagne des Polizeipräsidiums München unter dem Slogan

„110 – UNSERE NUMMER. DEINE SICHERHEIT“!

Die Menschen in der Stadt und im Landkreis München sollen über aktuelle Kriminalitätsformen und Präventionsangebote sowie über die zentrale Rolle des Notrufs informiert werden.

Zum Start der Kampagne liegt unser Fokus auf dem Notruf 110 und der Wichtigkeit schnell und vertrauensvoll mit der Polizei Kontakt aufnehmen zu können.

Die Einsatzzentrale ist über die 110 rund um die Uhr erreichbar. In Spitzenzeiten wird der Notruf als Teil der Einsatzzentrale in der Ettstraße bis zu 2.000-mal angerufen. Nicht alle Anrufe führen dabei sofort zu einem Einsatz. Die Hintergründe, Arbeitsabläufe, Priorisierungen und Entscheidungen sollen den Menschen transparent erläutert werden.

Die Münchner Polizei ist darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger Hinweise möglichst schnell an sie weitergeben. Aus diesem Grund hebt Polizeidirektor Marcus da Gloria Martins, Dienststellenleiter der Einsatzzentrale, ganz besonders hervor: „Eine schnelle Information macht eine schnelle Polizei noch erfolgreicher.“

Im Zweifel gilt immer, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die 110 zu wählen. Bereits Wahrnehmungen, die nicht in die täglichen Alltagsabläufe passen oder einfach nur ein schlechtes Bauchgefühl verursachen, können wichtig für die Polizei und die Sicherheit der Bevölkerung sein.

Ganz wichtig sind die folgenden Informationen zum Notruf 110:

Wir sind am Notruf rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar.

Damit wir als Polizei gut und schnell reagieren können, brauchen wir Hinweise aus der Bevölkerung!

Darum lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig den Notruf wählen.

Einsätze werden stets nach Wichtigkeit priorisiert. Hierdurch kann es bei weniger dringlichen Anlässen im Einzelfall zu Wartezeiten kommen.

Schwerpunkte unserer aktuellen Präventionsarbeit betreffen vor allem den Callcenterbetrug, die Hasskriminalität, verschiedenste Formen der Jugendkriminalität und die Verkehrsprävention. Das Polizeipräsidium München wird über die vielfältigen Präventionsveranstaltungen informieren und dazu einladen. In dem Zusammenhang darf auf zwei zentrale Termine hingewiesen werden, zu denen wir noch informieren werden:

Samstag, 15.04.2023 Benefizkonzert in der Isarphilharmonie

Samstag, 15.07.2023 Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium München

Polizeipräsident Thomas Hampel betont: „Die 110 ermöglicht eine schnelle Kommunikation mit ihrer Polizei und ist ein Symbol für das gute Vertrauen. Vertrauen schafft Sicherheit. Dieses Vertrauen und die hervorragende Sicherheitslage in München und Umgebung sollen mit der damit verbunden Notruf- und Präventionskampagne weiter gestärkt und verbessert werden!“