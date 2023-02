München, Töpen – Die Sicherstellung von Kokain in Bananenkisten ist im Grunde nichts Neues. Polizeibeamte der Polizeiinspektion (PI) Hof an der Saale haben aber nun etwas ganz Besonderes entdeckt – flüssiges Kokain, gut versteckt in Bananenkisten.

Bereits am 09.12.2022 konnten insgesamt zehn 1,5 L Flaschen flüssiges Kokain in der Lagerhalle eines Lebensmittelgroßhändlers im Landkreis Hof sichergestellt werden. Die Beamten der örtlichen PI wurden zunächst von der Sicherheitsfirma des Großhändlers wegen eines Einbruchs in die Lagerhalle des Unternehmens gerufen. Die Mitarbeiter überraschten bei ihrem Rundgang zwei unbekannte Personen, die in die Lagerhallen eingebrochen waren und flüchten konnten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Lagerhalle wurde u.a. ein Drogenspürhund eingesetzt, der an einer Palette mit Bananenkisten anschlug. In einer der Kisten entdeckten die Beamten die zehn PET-Flaschen mit flüssigem Kokain.

Da zu befürchten war, dass noch weitere Bananenkisten mit dem Rauschgift befüllt waren, wurden alle Kisten dieser betroffenen Lieferung aus Ecuador durchsucht. Aufgrund der riesigen Menge (über 2000 Kisten) wurde zusätzlich eine mobile Röntgenanlage des Zolls eingesetzt.

Weitere fünf Kisten konnten ebenfalls als Schmuggelversteck identifiziert werden. Die einst hierin befindlichen Flaschen waren aber bereits von den Tätern unbemerkt herausgeholt worden.

Flüssiges Kokain ist auch für die erfahrenen Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) etwas ganz Neues. So etwas gab es bis dahin in Bayern nicht. Derzeit wird das sichergestellte Rauschgift im Kriminaltechnischen Institut des BLKA auf seine genaue chemische Zusammensetzung untersucht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER Nordbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof übernommen.