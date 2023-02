OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstagabend wurden auf einem Rastplatz an der A3 in Offenberg zwei geschleuste Personen in einem Lkw festgestellt.

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit türkischer Staatsangehörigkeit die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der 40-Jährige meldete sich bei der Polizei, weil er befürchtete, dass sich Personen im Auflieger seiner Sattelzugmaschine befinden. Der Lkw-Anhänger wurde in Offenberg an einer Rastanlage durch Beamte der Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth geöffnet. Dabei konnten zwei Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit festgestellt werden, die nach eigenen Angaben illegal aus Serbien eingereist sind.

Der 40-Jährige hat sich nunmehr wegen des Verdachts der Schleusung strafrechtlich zu verantworten. Die eingeschleusten Personen wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung verbracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Krimalpolizeiinspektion Deggendorf in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Deggendorf.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 10.02.2023, 15:09 Uhr