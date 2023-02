BAMBERG. Am 3. September 2022 stahlen zwei Männer hochwertige Uhren eines Juweliergeschäfts in Bamberg. Nachdem die Polizei einen der Tatverdächtigen rasch gefasst hatte, folgte jüngst die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen.

Am Samstag, 3. September 2022, bemerkten Mitarbeiter eines Juweliers im Bamberger Stadtzentrum das Fehlen mehrerer Uhren im Gesamtwert von über 30.000 Euro aus einer Vitrine. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen führte die Kriminalbeamten rasch zu einem 23-jährigen georgischen Tatverdächtigen, der am darauffolgenden Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Polizei suchte zwischenzeitlich per Haftbefehl nach seinem flüchtigen Komplizen.

Am Montag, 30. Januar 2023, geriet der Gesuchte am Flughafen Budapest in das Visier ungarischer Polizisten. Sie nahmen den 39-Jährigen fest. Die ungarischen Behörden lieferten den Mann am Mittwoch, 8. Februar 2023, nach Deutschland aus.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg führten den Tatverdächtigen am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vor. Dieser bestätigte den vorliegenden Haftbefehl. Seitdem befindet sich der 39-jährige Mann aus Georgien in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten.