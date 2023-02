0290 – Seniorin beendet Diebstahlversuch

Haunstetten – Am Donnerstag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde eine 83-Jährige vor ihrer Wohnung in der Azaleenstraße von zwei Männern abgepasst. Die Beiden boten an, die Einkäufe der Seniorin in deren Wohnung zu tragen. Die Frau nahm die Hilfe zunächst gerne an. Nachdem die Einkäufe in der Wohnung getragen wurden, bat die Seniorin die Männer wieder zu gehen. Das Duo gab sich nun als Kriminalbeamte aus. Es hätte einen Einbruch in der Wohnung der Frau gegeben, weshalb nun eine Spurensicherung durchgeführt werden müsste. Zunächst kam der 83-Jährigen die Situation glaubhaft vor. Als sie aber nach Schmuck gefragt wurde und die Männer begannen die Schränke zu durchsuchen, komplementierte die Seniorin beide aus ihrer Wohnung. Anschließend verständigte die Frau ihre Angehörigen und schließlich die richtige Polizei.

Nach bisherigem Stand wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Die Frau kam mit dem Schreck davon. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun nach den beiden Männern.

Die Polizei appelliert, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel soll nicht davor gescheut werden, den Notruf der Polizei unter 110 zu wählen.

Weitere Informationen zum Schutz vor derartigen Straftaten unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

0291 – Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Innenstadt – Am heutigen Freitag gegen 02:00 Uhr führte eine Polizeistreife eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Friedberger Straße durch. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Zunächst konnte der 25-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund war schnell klar: Der Mann besitzt derzeit keine Fahrerlaubnis. Auch beim BMW des 25-Jährigen stellten sich Ungereimtheiten heraus. Offenbar war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert. Das Fahrzeug wurde vor Ort auf einem Parkplatz abgestellt und die Fahrzeugschlüssel vorrübergehend sichergestellt, um eine Weiterfahrt auszuschließen. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

0292 – Tiefgaragenabfahrt beschädigt

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag beschädigte ein bislang Unbekannter die Abfahrt einer Tiefgarage in der Seefelder Straße, Höhe Hausnummer 44. Dabei wurden offenbar zwischen 07.00 und 08.00 Uhr die dortigen Gummidichtungen über mehrere Meter herausgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310.