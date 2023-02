TEUBLITZ, LKR. SCHWANDORF. Am 05. Februar 2023 stellte ein Zeuge rechtsradikale Graffitis an einem Altglas-Container fest und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Amberg sucht Zeugen der Tat.

An einem Altglas-Container in der Münchshofener Straße, beim Parkplatz des örtlichen Sportvereins brachten unbekannte Täter ein Hakenkreuz, SS-Runen und den Schriftzug „Whitepower“ an. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 01. Januar 2023 und dem 05. Februar 2023. Ein Zeuge bemerkte die Schriftzüge und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Haben Sie den oder die Täter beim besprühen des Altglas-Containers gesehen oder haben Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.