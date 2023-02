SACHSEN B.ANSBACH. (186) Am Donnerstagabend (09.02.2023) ereigneten sich zwei Einbrüche in Sachsen bei Ansbach und Petersaurach (Landkreis Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich Unbekannte mutmaßlich über die Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Sachsen bei Ansbach.

Im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:35 Uhr drangen unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge über das Schlafzimmerfenster in ein Haus in der Industriestraße in Petersaurach ein.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Inwiefern Gegenstände entwendet worden sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen in dem Zusammenhang auch, ob für beide Fälle dieselben Täter verantwortlich sein könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112- 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl