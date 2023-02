PASSAU. Am 09.02.2023 konnten Schleierfahnder bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Donautal-West an der A3 Falschgeld sicherstellen.

Am 09.02.2023, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit schwedischer Staatsangehörigkeit in Passau auf der A3 am Rastplatz Donautal-West einer Kontrolle durch Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau unterzogen. Im Fahrzeug konnte auf der Rücksitzbank Falschgeld aufgefunden werden. Es handelte sich dabei um mehr als hundert gefälschte Eurobanknoten mit dem Aufdruck „Prop Copy“ in verschiedener Stückelung, die echten Banknoten zum Verwechseln ähnlich sehen. Die falschen Geldscheine wurden sichergestellt und der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Passau und die Kriminalpolizeiinspektion Passau haben die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt eindringlich vor dem Besitz von solchen Banknotenabbildungen. Sogenannte „Prop Copies“ oder „Movie Money“ wird oftmals im Film oder Theater verwendet und weist in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf und kann daher leicht durch die Prüfmethode „Fühlen-Sehen-Kippen“ als falsch identifiziert werden. Die Mehrzahl solcher Stücke wird dennoch als grundsätzlich im Zahlungsverkehr verwechselbar eingestuft. Es handelt sich um Reproduktion echter Bankoten mit zusätzlichen textlichen oder bildlichen Veränderungen. Banknotenreproduktionen sind dann Falschgeld, wenn sich mit echtem Geld verwechselt werden können und als echt in den Vekehr gebracht werden oder werden sollen. Das Gesetz sieht dabei empfindliche Strafen für Geldfälschung vor.

Veröffentlicht: 10.02.2023, 11:10 Uhr