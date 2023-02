Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Donnerstags wurde im Waldgebiet bei Geiselbach eine größere Menge Metallschrott (Powerbanks) aufgefunden. Die Alzenauer Polizei ermittelt zum Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 07:45 Uhr, wurde ein in der Frühlingstraße geparkter VW Golf rundum mit blauer Farbe besprüht.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 15:20 Uhr und 15:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Erlenbacher Straße ein blauer Toyota beschädigt. An diesem konnte roter Lackabrieb gesichert werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.