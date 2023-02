BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Nach der Mitteilung über drei flüchteten Ladendiebe aus einem Kaufhaus am Mittwoch konnten diese im Bereich des Bahnhofs durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Neustadt vorläufig festgenommen werden. Nach einer Nacht in der Haftzelle wurden die zwei Frauen und der Mann nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Die Mitteilung über den aktuellen Diebstahl aus einem Kaufhaus in der Siemensstraße ging gegen 14:45 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Die drei Tatverdächtigen flüchteten mit ihrem Pkw vom Tatort und konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nur kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug selbst konnte umfangreiches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Dieses ist sowohl dem genannten Kaufhaus und auch weiteren Tatorten im Stadtgebiet Schweinfurt zuzuordnen.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die zwei Frauen und den Mann im Alter von 24 bis 31 Jahren. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen verbrachten diese die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Am Folgetag wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.