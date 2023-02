Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Im Mai und Dezember 2022 trieb ein zunächst Unbekannter in Ebersdorf sein Unwesen. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg führten die Ermittlungen unter anderem wegen Brandstiftung, die nun zu einem Erfolg führten. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen.

Im Mai 2022 soll der 32-jährige Verdächtige in eine Garage in Ebersdorf eingedrungen sein und einen Reisigbesen angezündet haben. Glücklicherweise bemerkten Anwohner den Brand rechtzeitig und löschten die Flammen.

Im Dezember 2022 kam es dann zu weiteren Straftaten. So soll der Tatverdächtige einen Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt haben. Dies hatte einen größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zur Folge. Im selben Tatzeitraum wird dem Mann noch die Inbrandsetzung einer Türklingel an einem weiteren Haus in Ebersdorf zur Last gelegt.

Umfangreiche Ermittlungen wie zum Beispiel Zeugenvernehmungen und Spurenauswertungen führten die Kriminalbeamten nun zu dem 32-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich unter anderem wegen Brandstiftung strafrechtlich verantworten.