0281 – Erneut Einbrüche im Stadtmarkt

Innenstadt – Nachdem bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (05./06.02.2023) insgesamt acht Verkaufsstände auf dem Stadtmarkt von bislang Unbekannten angegangen wurden (Pressemeldung Nr. 268 vom 07.02.2023), kam es dort erneut zu Einbrüchen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten ein oder mehrere Täter, sich Zutritt zu zahlreichen Ständen zu verschaffen. Aktuell sind der Polizei insgesamt 13 Stände bekannt, die in diesem Zeitraum angegangen wurden. Dabei wird aktuell von einem Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich ausgegangen. Die Täter hatten es offenbar auf Bargeld und andere Wertgegenstände abgesehen.

In einigen Fällen scheiterten der/die Unbekannte/n, wodurch aber dennoch erheblicher Sachschaden entstand. Dieser wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun nach dem/den Täter/n. Auch wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Fällen vom Wochenbeginn bestehen könnte.

Personen, denen am 05./06.02.2023 bzw. 07./08.02.2023 im Bereich des Stadtmarkts etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

0282 – Seniorin bedroht

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch gegen 12.30 Uhr gerieten eine 69-Jährige und zwei weibliche Jugendliche in der Straßenbahnlinie 4 in Streit. Dabei wurde die Seniorin massiv mit dem Tode bedroht. Die beiden Jugendlichen verließen anschließend an der Wertachbrücke die Straßenbahn und liefen davon. Anschließend erstattete die Seniorin Anzeige wegen Bedrohung.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0283 – Ladendiebin festgenommen

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch fiel dem Mitarbeiter eines Supermarkts in der Donauwörther Straße eine 36-jährige Frau auf. Diese passierte schließlich mit Lebensmitteln und Kleidungsstücken den Kassenbereich, ohne diese jedoch zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Frau vor dem Supermarkt an und stellte sie zur Rede. Als die Frau weitergehen wollte und der Mitarbeiter sie deswegen festhielt, kam es zu einem Gerangel. Die Frau riss sie sich mit Gewalt los und flüchtete.

Die Polizei fahndete umgehend im betreffenden Bereich nach der Frau. Schließlich entdeckte eine Streife die 36-Jährige, welche sich zwischen geparkten Autos versteckte. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zur Feststellung ihrer Personalien zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Durch den Vorfall vor dem Supermarkt wurden sowohl der Mitarbeiter, als auch die 36-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Dabei wird nach Zeugen gesucht, die insbesondere die Auseinandersetzung vor dem Supermarkt gesehen haben. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0284 – Unbekannte Männer durchsuchen Jugendlichen nach Bargeld

Innenstadt – Am Dienstag (07.02.2023) wurde ein 14-Jähriger von einem Unbekannten nahe der Straßenbahnhaltestelle Senkelbach angesprochen. Dieser bettelte um Geld. Der Jugendliche gab ihm einige Münzen und ging davon.

Kurz darauf sprach der gleiche Unbekannte erneut den 14-Jährigen am Wertachbrucker Tor an. Zwei weitere Begleiter bedrängten dabei den Jugendlichen und griffen in dessen Hosentaschen, um offenbar nach weiterem Geld zu suchen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Mann 1: ca. 170 cm groß, ca. 15 - 16 Jahre, auffallend schlank, trug eine Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Jogginghose; sprach gebrochen Deutsch

Mann 2: ca. 190 cm groß, schwarze Bomberjacke

Mann 3: ca. 180 cm groß, trug eine Winterjacke in den Farben weiß/orange/schwarz

Insgesamt wurde lediglich ein geringer Geldbetrag entwendet. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden auch andere Passanten von den Männern angesprochen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet nun Zeugen des geschilderten Vorfalls oder weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

0285 - Jungs zerstören Glasscheibe

Hochfeld – Am gestrigen Mittwoch fielen einer Polizeistreife gegen 20.45 Uhr vier Kinder in der Schertlinstraße auf. Als das Quartett die Polizeibeamten sah, ergriffen sie unvermittelt die Flucht. Schnell war der Grund ihres Verhaltens klar, denn die Beamten stellten eine zerstörte Glasscheibe der dortigen Hinweistafel fest. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Zwei der Kinder, 12 und 13 Jahre alt, wurden kurz darauf im näheren Umfeld angehalten. Bei der Kontrolle wurden zudem ein Einhandmesser, das nach Waffengesetz verboten ist, sowie ein verfälschter Schülerausweis aufgefunden. Beides wurde sichergestellt.

Die beiden Jungen wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun nach den weiteren Beteiligten und hinsichtlich der vorliegenden Delikte.