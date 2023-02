WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am 05. Februar 2023 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug, in welchem sie Dopingmittel auffanden. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten am 05. Februar gegen 14:15 Uhr am Grenzübergang Waidhaus ein Auto, welches aus Tschechien kommend ins Bundesgebiet fuhr. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Gepäck der Fahrzeuginsassen, eines 23-jährigen und eines 30-jährigen Mannes, Dopingmittel in nicht geringer Menge. Es handelt sich dabei um Tabletten und flüssige Dopingmittel, die die Männer in mehreren Fläschchen mit sich führten.

Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz.