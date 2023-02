HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am 08.02.2023 wurden nach einer Verkehrskontrolle im Grenzbereich zu Ungarn vier rumänische Staatsangehörige von österreichischen Polizeikräften festgenommen, da in deren Fahrzeug Diebesgut festgestellt wurde. Dieses Diebesgut konnte durch die Polizeiinspektion Deggendorf zwei Einbruchdiebstählen bei Firmen in Hengersberg zugeordnet werden, die sich in der Nacht von 07.02.2023 auf den 08.02.2023 ereigneten.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Firmengelände und entwendeten unter anderem eine Baggerschaufel im Wert von mehreren hundert Euro und mehrere in einem versperrten Container gelagerte Reifensätze im Wert von mehreren tausend Euro. Hierzu wurde der vor Ort befindliche Container aufgebrochen.

Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Dringend tatverdächtig für die Einbrüche in Hengersberg gelten die vier in Österreich vorläufig festgenommenen rumänischen Staatsangehörigen, drei Männer im Alter von 20, 29 und 42 Jahren, sowie eine Frau im Alter von 24 Jahren. Sowohl der 42-Jährige als auch die 24-Jährige befinden sich nach gerichtlicher Vorführung nun in österreichischer Untersuchungshaft, die beiden weiteren Beschuldigten wurden entlassen. Die vier Rumänen stehen zudem im Verdacht in Österreich einen Einbruch in eine Kfz-Werkstatt verübt zu haben.

Veröffentlicht: 09.02.2023, 15:52 Uhr