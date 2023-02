PASSAU, MAINZ. Am 24.01.2023 kam es niederbayernweit und im gesamten Passauer Raum zu zahlreichen „Schockanrufen“. Eine 85-jährige Frau hat dabei an einen zunächst unbekannten Abholer an der Haustüre mehrere zehntausend Euro übergeben.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern konnten nun ihren rheinland-pfälzischen Kollegen den entscheidenden Hinweis geben und den 47-jährigen Abholer nach einem erneuten Telefonbetrug auf frischer Tat in Mainz festnehmen. Der Pole befindet sich seit vergangenen Freitag, 03.02.2023, in Untersuchungshaft.

Erst Mitte Januar 2023 konnte nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt eine 21-jährige Abholerin festgenommen werden. Die Frau hatte zuvor bei einer Seniorin im Raum Vilshofen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet; die 21-Jährige befindet sich seit ihrer Festnahme ebenfalls in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht: 09.02.2023, 15.05 Uhr