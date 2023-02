PASSAU. Am 08.02.2023 erhielt eine Frau aus dem Stadtgebiet Passau einen betrügerischen Anruf, im weiteren Verlauf wurden an eine Abholerin mehrere tausend Euro übergeben.

Die 65-Jährige aus Passau erhielt gestern (08.02.2023) am Vormittag einen Anruf eines falschen Staatsanwaltes. Dieser täuschte der 65-Jährigen vor, dass ein nahestehender Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Haftstrafe soll eine Kaution hinterlegt werden. Die Täter konnten die Frau dazu bewegen mehrere tausend Euro von ihrer Bank abzuheben und an eine falsche Mitarbeterin der Staatsanwaltschaft zu übergeben.

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Bei der Täterin, an die das Geld übergeben wurde, soll es sich um eine ca. 35 - 40 Jahre alte Frau mit schlanker Statur und einer Größe von etwa 1,65 Meter gehandelt haben. Die Frau hatte dunkelbraune schulterlange Haare mit einen Pferdeschwanz. Sie war mit einer grün-braunen knielangen Jacke und einer grau-schwarzen Jeans bekleidet.

Wer am 08.02.2023 am Nachmittag im Zeitraum von 13 Uhr bis 14 Uhr in Passau im Bereich Große Klingergasse / Bratfischwinkel eine der Beschreibung entsprechende Person oder sonstige verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet darum, vor allem ältere Angehörige oder auch Nachbarn und nahe Bekannte über folgende Hinweise aufzuklären:

Sprechen Sie mit Angehörigen im Vorfeld über diese Art der Betrügereien.

Bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und in ein Gespräch verwickeln.

Raten Sie nicht den Namen des vermeintlichen Angehörigen.

Sobald Sie einen ersten Verdacht auf einen Betrug haben, legen Sie auf und scheuen sich nicht, bei Ihrer örtlichen Polizei anzurufen.

Rufen Sie Ihren Angehörigen auf der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen.

Übergeben Sie unbekannten Personen keine Gelder oder Wertgegenstände wie Schmuck oder Münzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 09.02.2023, 14:27 Uhr