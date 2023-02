THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochmorgen touchierte eine zunächst Unbekannte mit ihrem Pkw einen 6-jährigen Jungen auf dem Schulweg und ließ diesen verletzt auf der Fahrbahn zurück. Ein Zeuge verfolgte die 35-Jährige und stoppte diese im Bereich Retzbach. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 6-jährige Junge am Mittwoch gegen 07:45 Uhr auf dem Weg zur Schule und überquerte hierbei die Schulstraße. Eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin bog zeitgleich in die Schulstraße ab. Sie touchierte den Schüler mit ihrem Pkw, so dass dieser auf die Fahrbahn stürzte. Anstelle sich um den augenscheinlich verletzten Jungen zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt unvermittelt fort.

Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer zögerte keine Sekunde und nahm die Verfolgung der flüchtigen Frau auf. Er blieb hierbei ständig in Kontakt mit der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und teilte regelmäßig seinen aktuellen Standort mit. Als die Unfallverursacherin schließlich an einer Ampel der B27 zum Stehen kam, nutzte er die Möglichkeit und zog den Fahrzeugschlüssel der Frau ab. Nur kurze Zeit später traf eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land ein.

Der 6-jährige Schüler wurde währenddessen durch weitere Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die 35-jährige Unfallverursacherin wurde zunächst zur Dienststelle der Polizeiinspektion Würzburg-Land verbracht. Von dort wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das beherzte Eingreifen des Unfallzeugen, wodurch die Unfallflucht der 35-Jährigen schnell geklärt werden konnte, sowie auch das vorbildliche Verhalten der weiteren Zeugen die Erste Hilfe geleistet haben.

In Zusammenhang mit Unfällen auf Schulwegen bittet die Polizei Unterfranken Autofahrer: