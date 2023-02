HAUSEN B. WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter an einer Autobahnraststätte an der A7 ein Wohnmobil geöffnet und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach trat der Unbekannte am Samstag, gegen 02:00 Uhr, an das auf der Rastanlage Riedener Wald West geparkte Wohnmobil heran und öffnete dieses gewaltsam im Bereich der Fahrertüre. Er ließ sich hierbei auch nicht vom brennenden Licht im Innenraum und der Anwesenheit der beiden Insassen stören, griff ins Fahrzeuginnere und flüchtete daraufhin mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Mann noch zu Fuß flüchten sehen, verlor diesen jedoch in der Dunkelheit aus den Augen.

Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.