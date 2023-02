SONNEFELD / WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprengten Diebe gleich zwei Zigarettenautomaten und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagmorgen, 4 Uhr, hörte eine Zeugin einen lauten Knall in der Rothgasse in Sonnefeld. Sie beobachtete anschließend zwei Männer, die einen Zigarettenautomaten ausräumten und mit einem Auto flüchteten. Die alarmierten Beamten der Polizei Lichtenfels nahmen während der Anzeigenaufnahme vor Ort, um 4.30 Uhr, gleich nochmal einen Knall wahr. Als sie dem nachgingen, entdeckten sie einen weiteren aufgesprengten Zigarettenautoamten. Diesmal in der Hallstraße in Weidhausen bei Coburg. Von den Tätern und der Geldkassette des Automaten fehlte bereits jede Spur.

Laut Zeugenaussagen sprachen die beiden Männer gebrochen deutsch und flüchteten mit einem silbernen Auto.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in zwei Fällen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.