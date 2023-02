NEU-ULM. Am Mittwoch, 08.02.2023, gegen 23:15 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Feuerschein in einen Container, welcher als Corona-Test-Center genutzt wurde, mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits im Vollbrand, konnte durch die Feuerwehr jedoch schnell abgelöscht werden. Der Container brannte vollständig aus. Da dieser jedoch frei auf einem Parkplatz stand, waren keine umliegenden Gebäude in Gefahr. Personen wurden durch den Brand ebenfalls nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12000 Euro. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer mutmaßlich vorsätzlich durch unbekannte Täter gelegt wurde. Die freiwilligen Feuerwehren Neu-Ulm und Burlafingen waren mit 21 Kräften im Einsatz. Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort durch Beamte der PI Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 erbeten. (KPI Memmingen – KDD)

